Индекс оливье. Сколько стоит самый новогодний салат? Инфографика

В декабре 2023 г. покупка продуктов в Кузбассе, необходимых для приготовления такого количества салата, обойдётся в 420,27 ₽ Это на 7,18% больше, чем год назад (было 392 ₽). Для сравнения, в 2019 г. такое же количество продуктов на салат стоило 303 ₽, в 2020 г. — 321 ₽, в 2021 — 362 ₽