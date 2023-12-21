В Новосибирске сообщили дату открытия бассейна СКА

Бассейн СКА, который строят в Новосибирске, откроется после реконструкции в феврале 2024 года. Первыми здесь пройдут соревнования пловцов. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на конференции в пресс-центре ТАСС.