Стоимость проезда на автобусах номер 32 вырастет в Иркутске с 15 января

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, стоимость одной поездки на автобусе номер 32 в дневное время составит 35 рублей, а после 8 часов вечера — 40 рублей. Напомним, ранее сообщалось о повышении стоимости проезда еще на ряде коммерческих маршрутов в областном центре. С их полным списком можно ознакомиться здесь и здесь.