В Красноярском крае чиновник перенес детскую площадку к своему дому

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник во время рабочей командировки в Туруханский район решил лично разобраться, куда делся игровой комплекс. Выяснилось, что вместе с ним «испарились» 400 тысяч рублей из местного бюджета. Они закладывались на покупку и ремонт площадок для детей во всем селе. Но по факту эти деньги ушли предпринимателю, который занимается переносом детских городков.