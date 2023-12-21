В Красноярском крае чиновник перенес детскую площадку к своему дому

В селе Туруханск пропал целый детский городок, установленный в одном из дворов. Сельчане завили об этом в прокуратуру, так как новая площадка на этом месте не появилась, и играть местным детям стало негде.
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник во время рабочей командировки в Туруханский район решил лично разобраться, куда делся игровой комплекс. Выяснилось, что вместе с ним «испарились» 400 тысяч рублей из местного бюджета. Они закладывались на покупку и ремонт площадок для детей во всем селе. Но по факту эти деньги ушли предпринимателю, который занимается переносом детских городков.
Выяснить, куда он переместил комплекс, не составило труда. Пропажа нашлась возле дома главы Туруханского сельсовета. Он самовольно «передвинул» за бюджетные деньги общий городок поближе к своим детям, а их у него четверо.
Теперь он вернет площадку туда, откуда взял и ответит по закону за ее незаконное перемещение. Кроме этого, он заплатит 20 тысяч рублей — штраф за нецелевое использование бюджетных средств, да и их трату придется компенсировать.
А прокуратура продолжает проверять, нет ли в действиях предприимчивого чиновника признаков преступления.