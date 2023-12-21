Автобус № 1000 перестал курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом старшая смены Центральной диспетчерской службы «ЦРТС» Алена Чернышова рассказала в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.
Частный перевозчик отказался обслуживать маршрут с 18 декабря. В связи с этим решено усилить работу дублирующего муниципального маршрута № 124 «Вокзал — поселок Память Парижской Коммуны».
«Напомним, что с 13 ноября, в связи с неудовлетворительной работой маршрута № 1000, в 2 раза было увеличено число рейсов на маршруте № 124, — добавила Алена Чернышова. — Перевозчик ООО “Транс НН” планирует в ближайшее время проведение встречи с активом поселка Память Парижской коммуны по корректировке расписания».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, по каким маршрутам пойдут электробусы в Нижнем Новгороде.