Автобус № 1000 перестал курсировать в Нижнем Новгороде

«Напомним, что с 13 ноября, в связи с неудовлетворительной работой маршрута № 1000, в 2 раза было увеличено число рейсов на маршруте № 124, — добавила Алена Чернышова. — Перевозчик ООО “Транс НН” планирует в ближайшее время проведение встречи с активом поселка Память Парижской коммуны по корректировке расписания».