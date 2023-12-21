Сергей Кузнецов рассказал, какие именно маршруты изымут у «ПитерАвто»

«В городе есть и другие перевозчики. Но “ПитерАвто” забрал самые большие лоты. С ним будем разрывать контакты по некоторым маршрутам. И те автобусы, которые мы будем покупать, пойдут именно на эти маршруты. Условия контракта, заключённого три года назад с “ПитерАвто”, будут аннулироваться. Один из проблемных маршрутов и есть 66. Я знаю ситуацию: 66, 67, 25, 17, 23, 56 — все эти маршруты мы будем изымать и сами их катать», — ответил глава города и извинился за нестабильную работу компании. Правда, продлятся «неудобства» для горожан ещё как минимум до марта.