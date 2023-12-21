Сергей Кузнецов рассказал, какие именно маршруты изымут у «ПитерАвто»

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал в эфире программы «Утро с мэром», какие именно маршруты изымут у компании-перевозчика «ПитерАвто». Поводом для разговора послужил звонок новокузнечанки, которая пожаловалась, что ей приходится полчаса ждать маршрут № 66.
«В городе есть и другие перевозчики. Но “ПитерАвто” забрал самые большие лоты. С ним будем разрывать контакты по некоторым маршрутам. И те автобусы, которые мы будем покупать, пойдут именно на эти маршруты. Условия контракта, заключённого три года назад с “ПитерАвто”, будут аннулироваться. Один из проблемных маршрутов и есть 66. Я знаю ситуацию: 66, 67, 25, 17, 23, 56 — все эти маршруты мы будем изымать и сами их катать», — ответил глава города и извинился за нестабильную работу компании. Правда, продлятся «неудобства» для горожан ещё как минимум до марта.
Также мы писали, что на «ПитерАвто» завели уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Перевозчик использовал технически неисправные автобусы, из-за чего дважды они возгорались, не соблюдал расписание отправления автобусов и сокращал количество рейсов в морозы.