Коньки еще не сносили: В Кишиневе открывается новый каток — сколько стоит встать на лёд

В Кишинёве появится новый каток «Ice Arena». Он расположен на территории комплекса «Arena Chișinău», по адресу ул. Каля Орхеюлуй, 130.
Официальное открытие состоится в субботу, 23 декабря, в 12:00. Каток будет работать каждый день с 10:00 до 23:00.
Цена билета для взрослых — 125 леев, а дети до шести лет и пенсионеры могут кататься бесплатно. В день открытия посетителей ждет праздничная программа, пишет diez.md.
А вот в Тирасполе каток «Снежинка» уже работает. И цены там в несколько раз ниже. За 2 часа: 15 рублей (примерно 17 леев) — взрослый; 10 рублей — детский; прокат коньков — 5 рублей.