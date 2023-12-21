Жителей Молдовы косит вирус пострашнее гриппа с высокой смертностью: температура и дикий кашель длиною в месяц — советы врача, как бороться с болячкой

— Каждый. Но в этом году больше заболеваний этим вирусом. Каждый вирус имеет свою цикличность. Бывает так, что в одном году происходит всплеск заболеваемости, потом затишье на три-четыре года. Потом вирус снова проявляется. Это обычное размножение этого вируса. Есть вирусы. которые размножаются каждый год, его структура тоже меняется ежегодно, например, грипп. А этот вирус проявляется раз в три-четыре года. Он из серии ОРВИ, поражает нижние дыхательные пути — бронхи, легкие.