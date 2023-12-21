Жителей Молдовы косит вирус пострашнее гриппа с высокой смертностью: температура и дикий кашель длиною в месяц — советы врача, как бороться с болячкой

Жителей Молдовы косит неведомый вирус. Сначала у человека подскакивает температура, затем сильный кашель почти на месяц. Что это за «новомодный» вирус такой?
— Это респираторно-синцитиальный вирус, который поражает нижние дыхательные пути, — объясняет нам врач-инфекционист Ирина Русу. — Может сразу развиваться пневмония. Этот вирус длится больше, чем грипп — две недели, иногда и дольше, до месяца.
— Каждый год такое происходит?
— Каждый. Но в этом году больше заболеваний этим вирусом. Каждый вирус имеет свою цикличность. Бывает так, что в одном году происходит всплеск заболеваемости, потом затишье на три-четыре года. Потом вирус снова проявляется. Это обычное размножение этого вируса. Есть вирусы. которые размножаются каждый год, его структура тоже меняется ежегодно, например, грипп. А этот вирус проявляется раз в три-четыре года. Он из серии ОРВИ, поражает нижние дыхательные пути — бронхи, легкие.
— Как можно обезопасить себя от этого вируса?
— Никак! Это вирус, не имеющий вакцины. Надо поднимать свой иммунитет. Если у пациента иммунодефицитное состояние, необходимо носить маску в общественных местах. В нашей больнице «Тома Чорбэ» сейчас лечатся пациенты с этим вирусом.
КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА МЯСНИКОВА.
Примерно у каждого 10 взрослого с ОРЗ, причина- РСВирус.
И он же является значительной причиной смерти у взрослых старше 50 лет. В систематическом обзоре исследований уровень смертности среди взрослых в возрасте ≥50 лет, которые были госпитализированы с РСВ, составлял от 6 до 8 процентов.
При наличии факторов риска- до 10%.
Диагноз- антигенный тест и ПСР — уже привычные нам по ковиду вещи.
Лечение как и всех ОРЗ — домашний режим, парацетамол, куриный супчик.
Для тяжелых случаев и у больных с нарушенным иммунитетом: Рибаварин, иммуноглобулины и сейчас появились моноклональные антитела.
-Нирсевинаб- Паливизумаб применяются не только для лечения, но и для предотвращения инфицирования РСВ у детей, — рассказал Александр Мясников, российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.