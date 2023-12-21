Официальное расписание ЕГЭ в Челябинске на 2024 год: когда школьники будут сдавать единые государственные экзамены

С 22 марта 2024 одиннадцатиклассники сдают экзамены досрочно. Знания экстернов, студентов колледжей проверяют до 22 апреля. Выпускники прошлых лет, которые завалили предметы в свое время, в этом году сдают ЕГЭ только в резервные сроки основного периода. В конце мая принимать экзамены будут у основной волны учеников. Полное расписание ЕГЭ публикуем ниже.