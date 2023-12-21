Официальное расписание ЕГЭ в Челябинске на 2024 год: когда школьники будут сдавать единые государственные экзамены

С 22 марта 2024 одиннадцатиклассники сдают экзамены досрочно. Знания экстернов, студентов колледжей проверяют до 22 апреля. Выпускники прошлых лет, которые завалили предметы в свое время, в этом году сдают ЕГЭ только в резервные сроки основного периода. В конце мая принимать экзамены будут у основной волны учеников. Полное расписание ЕГЭ публикуем ниже.
Расписание досрочной сдачи ЕГЭ 2024
В 2024 году досрочная сдача ЕГЭ будет проводиться в течение месяца с 22 марта по 22 апреля:
— 22 марта (пятница) — география, литература;
— 26 марта (вторник) — русский язык;
— 29 марта (пятница) — базовая и профильная математика;
— 2 апреля (вторник) — иностранный язык (письменная часть), биология, физика;
— 5 апреля (пятница) — иностранный язык (устная часть);
— 9 апреля (вторник) — обществознание, информатика;
— 12 апреля (пятница) — история, химия.
Резервные дни:
— 15 апреля (понедельник) — русский язык;
— 18 апреля (четверг) — базовая и профильная математика;
— 19 апреля (пятница) — биология, обществознание, письменная часть по иностранным языкам, литература, физика;
— 22 апреля (понедельник) — химия, история, информатика, география, устная часть по иностранным языкам;
Расписание ЕГЭ в Челябинске 2024
Основной период сдачи ЕГЭ длится с 23 мая по 1 июля. Такой разбег — из-за резервов, которые начинаются 20 июня.
— 23 мая (четверг) — география, литература и химия;
— 28 мая (вторник) — русский язык;
— 31 мая (пятница) — профильная и базовая математика;
— 4 июня (вторник) — обществознание;
— 7 и 8 июня (пятница и суббота) — информатика;
— 10 июня (понедельник) — история, физика;
— 13 июня (четверг) — биология, письменная часть по иностранным языкам;
— 17 и 18 июня (понедельник и вторник) — устная часть по иностранным языкам;
Резервные дни сдачи экзаменов для выпускников прошлых лет, а также в случае, если в один день вдруг пересекутся несколько предметов, нужных для поступления, идут с 20 июня по 1 июля:
— 20 июня (четверг) — русский язык;
— 21 июня (пятница) — география, литература, физика;
— 24 июня (понедельник) — базовая и профильная математика;
— 25 июня (вторник) — информатика, обществознание, химия;
— 26 июня (среда) — история, устная часть по иностранным языкам;
— 27 июня (четверг) — биология, письменная часть по иностранным языкам;
— 1 июля (понедельник) — все предметы.
Расписание дополнительной сдачи ЕГЭ 2024 в Челябинске
Если для базовых предметов еще будут дни пересдачи, то профильные пересдать не получится. Придется ждать следующего года — или поступать в учреждения, где они не нужны:
— 4 сентября (среда) — русский язык;
— 9 сентября (понедельник) — базовая математика;
— 23 сентября (понедельник) — русский язык и базовая математика.