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На Кубани из-за болезни детей закрыли шесть школ

КРАСНОДАР, 21 декабря, федералПресс. В Краснодарском крае согласно предписанию Роспотребнадзора временно закрыты на карантин шесть школ на побережье.
дети
Источник: РИА "Новости"

«Закрыты учреждения Анапы, Новороссийска и Сочи», — сказано в сообщении ведомства.

Помимо этих школ, в Анапе закрыты классы, тогда как остальные ученики продолжают учебу. Таких закрытых классов три.

Чтобы не прерывать учебный процесс, дети продолжают учиться в домашних условиях посредством систем дистанционной связи с учителем.

Поводом для карантина стало то, что в регионе выявили случаи микоплазменной пневмонии. Первыми 20 декабря закрыли две школы в Сочи, дети увидят друг друга только после Нового года.

Ранее сообщалось, что с поезда, который ехал в Адлер, сняли 125 детей из ЛНР, так как одна девочка умерла.

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