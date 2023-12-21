На Кубани из-за болезни детей закрыли шесть школ

«Закрыты учреждения Анапы, Новороссийска и Сочи», — сказано в сообщении ведомства.
Помимо этих школ, в Анапе закрыты классы, тогда как остальные ученики продолжают учебу. Таких закрытых классов три.
Чтобы не прерывать учебный процесс, дети продолжают учиться в домашних условиях посредством систем дистанционной связи с учителем.
Поводом для карантина стало то, что в регионе выявили случаи микоплазменной пневмонии. Первыми 20 декабря закрыли две школы в Сочи, дети увидят друг друга только после Нового года.
Ранее сообщалось, что с поезда, который ехал в Адлер, сняли 125 детей из ЛНР, так как одна девочка умерла.