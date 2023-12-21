Житель Башкирии сядет в тюрьму за 5-летнюю просрочку алиментов

Ранее судимый мужчина с 2019 года после решения суда о возложении обязанности по выплате алиментов на содержание дочери ни разу его не исполнил. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности, привлечение к административному наказанию в виде обязательных работ, отец ребенка не навещал, материальную помощь не оказывал, меры к официальному трудоустройству не предпринимал, полученные доходы скрывал.