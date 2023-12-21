А вот и «Бионорд». Петербург закупает сильный реагент против гололеда за 700 млн

Петербургское ГУДП «Центр» закупает 20 тысяч тонн вещества «Бионорд Универсал» для борьбы с гололедом. В городе смещают акценты с песка на реагенты.



Документация по аукциону опубликована накануне, максимальная стоимость составляет 698 млн рублей, общее количество — 20 тысяч тонн. В расчете начальной максимальной цены говорится, что таким образом одна тонна оценена в 34,9 тысяч рублей. Речь не идет о единовременной закупке — поставщик должен будет отгружать необходимый объем по заявке заказчика.



«Фонтанка» рассказывала, что этой зимой в Петербурге решено провести эксперимент по широкому использованию «Бионорда». Применять его хотят на автомобильных дорогах и в центре на тротуарах, в частности — под водосточными трубами. В состав этого реагента входят хлориды кальция и натрия, биофильные элементы и ингибиторы коррозии.



Напомним, в последние годы коммунальные службы Петербурга перешли на использование реагентов в чистом виде, а не только в составе песко-соляной смеси. Одновременно решено снижать применение песка, чтобы не засорять канализацию и избежать пылевых бурь.