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Завершен ремонт сухопутной магистрали вдоль Азовского моря в Крым

Строители восстановили порядка 360 километров дорожного полотна.
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Источник: РИА "Новости"

Окончен ремонт 360 км магистрали вдоль Азовского моря, связывающей большую Россию с Крымом. Об этом сообщил зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

Ремонт дорог, пролегающих вдоль побережья Азовского моря, способствует социально-экономическому развитию новых регионов, подчеркнули в правительстве. При этом, жители этих регионов и транзитный транспорт смогут пользоваться обновленными автотрассами.

Напомним, масштабная работа по ремонту дорог, включая восстановление 160 км дорог и семи мостов в ДНР и Запорожской области, стартовала в 2022 году.