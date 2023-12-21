Завершен ремонт сухопутной магистрали вдоль Азовского моря в Крым

Окончен ремонт 360 км магистрали вдоль Азовского моря, связывающей большую Россию с Крымом. Об этом сообщил зампред Правительства России Марат Хуснуллин.
Ремонт дорог, пролегающих вдоль побережья Азовского моря, способствует социально-экономическому развитию новых регионов, подчеркнули в правительстве. При этом, жители этих регионов и транзитный транспорт смогут пользоваться обновленными автотрассами.
Напомним, масштабная работа по ремонту дорог, включая восстановление 160 км дорог и семи мостов в ДНР и Запорожской области, стартовала в 2022 году.