Власти Краснодара назвали округа, где выявляют больше всего мусорных очагов

Собственникам замусоренных земельных участков выдано 101 предписание за несоблюдение санитарных условий.
По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, замечания по более чем 80% предписаний уже устранены. А нарушителям, которые игнорируют их, грозит административная ответственность — администрация передаёт материалы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.
Только в этом году у нарушителей изъяли более 70 транспортных средств, которые в последствии отправили на штрафстоянку. При повторных случаях рассматривают возможность изымать машины в счёт компенсации ущерба.
На территории Калининского сельского округа выявили 143 несанкционированных свалки, из них удалось ликвидировать 78. Ещё 65 находится в работе. Только за прошлый месяц вывезено почти 3,5 тысяч тонн строительно-бытовых отходов.
От нелегального вывоза мусора страдает не только частная, но и муниципальная земля. Так, в четвертом квартале 2023 года уже зачищено порядка двух гектар и вывезено почти пять тысяч тонн отходов.
«Ноу-хау» для решения мусорной проблемы в городе предложили власти Краснодара.