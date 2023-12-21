Герасимов заявил о провале плана ВСУ по уничтожению сухопутного коридора в Крым

Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, пишет Интерфакс-Россия.
По его словам, в этом году российская армия отразила контрнаступление ударной группировки ВСУ, которая планировала перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, ВСУ планировали блокировать Мелитополь, а затем наступать с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Однако им это не удалось, поскольку Россия выстроила эшелонированную систему инженерных заграждений, а также оборонительных рубежей и позиций.