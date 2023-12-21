А сейчас праздничный вынос голубцов: Молдавские блюда попали в топ лучших мировых кухонь

Румыния находится на 29-м месте в этом рейтинге, а самым ценимым румынским блюдом является чорба «Рэдэуцана». Украина находится на 53 месте (сало, борщ, пампушки). Россия на 41 месте в рейтинге. В этой стране самым популярным блюдом является шашлык. Лидером топа признана Италия, за ней следуют Япония и Греция.