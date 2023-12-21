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«Как не было чистых прокатов, так и нет»: Ягудин жестко отозвался о результатах чемпионата России в Челябинске

Ягудин подвел итоги короткой программы у мужчин на чемпионате в Челябинске.
Источник: Комсомольская правда

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин жестко отозвался о результатах короткой программы у мужчин на чемпионате России в Челябинске. Спортсмен назвал его «стабильным».

— Соревнования только набирают обороты. Что касается танцев на льду, я всегда говорил, что, кроме твизлов, ничего не понимаю в них. У мальчиков стабильный результат: как не было чистых прокатов, так и нет. Только один Дмитрий Алиев выступил без помарок. Может быть, чудо произойдет в третьей разминке. Тут только остается разводить руками, — отметил Алексей Ягудин.

После двух блоков короткой программы лидером является Дмитрий Алиев. Воспитанник Евгения Рукавицына исполнил чистый прокат, обогнав Петра Гуменника и Семена Соловьева.