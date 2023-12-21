Открытие аэропорта в Краснодаре могут отложить до февраля

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.



Окончательного решения по открытию авиаузла к настоящему времени нет, утверждает собеседник издания. Обсуждение вопроса снятия ограничения полетов в Краснодар состоится после рассмотрения сведений Минобороны о возможных опасностях для пассажирских самолетов в условиях спецоперации и специфике организации перелетов. По данным издания, в аэропорту краевого центра не решен ряд вопросов в области безопасности.



Ранее власти Краснодарского края объявили о возможном обсуждении снятия ограничений на авиаперелеты в Краснодар после тестового рейса из Минвод.



Анастасия Донскова.