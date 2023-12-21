Беларусь вошла в рейтинг стран с низким риском для путешествий

Стало известно место Беларуси в рейтинге самых безопасных и опасных стран для путешествий. Данные обновило агентство оценки рисков International SOS.
На интерактивной карте, где представлены результаты рейтинга, в числе самых безопасных стран для путешествий в 2024-м назвали Исландию, Гренландию, Норвегию, Финляндию, Данию, Люксембург, Швейцарию и Словению.
А вот поездки в Южный Судан, ЦАР, Сомали, Ливию, Йемен, Сирию, Ирак, Афганистан и Украину в 2024-ом не рекомендуются, так как страны считаются наиболее опасными.
Беларусь при этом в рейтинге, как и Польша, Литва, Латвия, Германия, Франция, Чехия, и большинство стран Европы, указана в так называемой зоне стран низкого риска.