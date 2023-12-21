Работы по созданию террасного парка начались в Почаинском овраге

В Нижнем Новгороде начались работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге. Рабочие проводят демонтаж существующих зданий и возводят строительный городок. Основные этапы создания парка будут выполнять исходя из технологических процессов, которые предусматривают благоприятные погодные условия. А открыть парк планируют уже в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.