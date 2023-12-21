Работы по созданию террасного парка начались в Почаинском овраге

В Нижнем Новгороде начались работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге. Рабочие проводят демонтаж существующих зданий и возводят строительный городок. Основные этапы создания парка будут выполнять исходя из технологических процессов, которые предусматривают благоприятные погодные условия. А открыть парк планируют уже в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Согласно проекту, устройство парка будет проходить в два этапа. Сначала парковая зона появится в верхней части Почаинского оврага, а после — в нижней. Оба пространства соединит пешеходный тоннель под Лыковой дамбой. При создании террас будут учитываться особенности рельефа. Благодаря этому появится система непрерывных пешеходных дорожек.
Кроме того, планируется реконструкция пешеходного моста через овраг, введение веломаршрутов, а также организация пространств для отдыха и спорта.
При создании парка существующие здоровые деревья сохранят, также планируется высадить более тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников.
Напомним, контракт на создание парка, реконструкцию ливневок и защиту склона был заключен еще в конце 2022 года. А в 2023 году Нижегородская область получила 18,3 млн рублей на создание террасного парка в Почаинском овраге.