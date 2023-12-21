Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от Рижской до реки Яузы

Площадь проектируемой территории составляет 193,79 гектара. На севере она граничит с Сокольническим переулком, улицами Шумкина, Маленковской, Русаковской, Гастелло, 5-й Сокольнической и улицей Матросская Тишина, на востоке — с Русаковской набережной и Бакунинской улицей, на юге — с Третьим транспортным кольцом, а на западе — с Рыбинским переулком, улицами Лобачика и Сокольнический Вал.