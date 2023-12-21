Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от Рижской до реки Яузы

Площадь проектируемой территории составляет 193,79 гектара. На севере она граничит с Сокольническим переулком, улицами Шумкина, Маленковской, Русаковской, Гастелло, 5-й Сокольнической и улицей Матросская Тишина, на востоке — с Русаковской набережной и Бакунинской улицей, на юге — с Третьим транспортным кольцом, а на западе — с Рыбинским переулком, улицами Лобачика и Сокольнический Вал.
«Проект предусматривает строительство современного городского вокзала МЦД-3 Митьково и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Кроме того, для удобства пешеходов в районе Налесного переулка предусмотрена возможность строительства внеуличного перехода через пути Казанского направления Московской железной дороги длиной 100 метров.
Также реконструируют более 3,4 километра дорог, включая улицы Шумкина, Жебрунова, 3-ю Сокольническую и другие. Рядом с новым вокзалом также появятся гостиница и общественно-деловой центр общей площадью 135 тысяч квадратных метров.
Строительство станции Митьково является частью проекта развития МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Новая линия наземного метро длиной 85 километров с 38 остановками была открыта в августе 2023 года. МЦД-3 связал Зеленоград с подмосковным городом Раменское.
В настоящее время в столичном регионе работает 81 московский городской вокзал, к 2028 году их число должно увеличиться до 125.