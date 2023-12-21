Бойцы в зоне СВО высказались о голой вечеринке Ивлеевой

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. Большинство гостей мероприятия посетило его в оголяющих тело нарядах. Кадры вечеринки, опубликованные в интернете, вызвали бурные возмущения. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за проведения мероприятия на фоне СВО. Телеведущий Владимир Соловьев назвал организаторов и гостей вечеринки «скотами, которым плевать на то, что происходит».