В Волгоградской области озвучили новый тариф за электроэнергию на 2024 год

С 1 июля 2024 года тариф на электричество в Волгоградской области вырастет на 9,1%. Большинство жителей региона будут платить за электрическую энергию по 5,88 рубля за киловатт/час, на селе и в домах с электроплитами — по 4,12 рубля. Соответствующий приказ опубликовал комитет тарифного регулирования, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.