В Волгоградской области озвучили новый тариф за электроэнергию на 2024 год

С 1 июля 2024 года тариф на электричество в Волгоградской области вырастет на 9,1%. Большинство жителей региона будут платить за электрическую энергию по 5,88 рубля за киловатт/час, на селе и в домах с электроплитами — по 4,12 рубля. Соответствующий приказ опубликовал комитет тарифного регулирования, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
Так, с 1 июля 2024 года для жителей Волгограда и области, проживающих в городских домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также в сельских поселениях и СНТ будет действовать тариф 4,12 рубля за кВт в час.
Остальные волгоградцы с июля 2024 года будут платить за свет по 5,88 рубля за 1 киловатт/час. Это на 9,1% или 49 копеек больше, чем сейчас.
Напомним, в 2024 году плата за вывоз ТКО в Волгоградской области останется прежней. Больше всего подорожает газ — до 11,2%, меньше всего электроснабжение — на 9,1%. Остальные тарифы поднимут на 9,8%.