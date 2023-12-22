20 быстрых зарядных станций для электромобилей появятся в Иркутской области в 2024 году

В 2024 году в Иркутской области расширят сеть быстрозарядных станций для электромобилей. Появится 20 новых комплексов. Область стала участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта по программе «Развитие энергетики». Распоряжение об этом подписал глава правительства России Михаил Мишустин. На это из федерального и областного бюджетов выделят 55 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.