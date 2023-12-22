20 быстрых зарядных станций для электромобилей появятся в Иркутской области в 2024 году

В 2024 году в Иркутской области расширят сеть быстрозарядных станций для электромобилей. Появится 20 новых комплексов. Область стала участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта по программе «Развитие энергетики». Распоряжение об этом подписал глава правительства России Михаил Мишустин. На это из федерального и областного бюджетов выделят 55 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Сейчас в Иркутской области увеличивается количество электротранспорта. На данный момент зарегистрировано более двух тысяч таких автомобилей.
«Сдерживающим фактором для их увеличения является небольшое количество зарядных станций, Мы надеемся, что с их увеличением жители региона станут чаще покупать электромобили», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Сейчас в области работает 43 быстрых зарядных станции. Самое большое количество — 16 — находится в Иркутске.
Согласно дорожной карте по развитию производства и использования электротранспорта власти рассчитывают, что к 2030 году будет запущено порядка 72 тысяч зарядных станций, из которых около 28 тысяч — быстрые. А доля выпускаемых отечественных электромобилей достигнет не менее 10%.