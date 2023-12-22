Не горит и не тонет: природные катаклизмы Приморья в уходящем 2023 году

Когда подсчитали ущерб от августовских паводков, выяснилось, что сумма составила 7,3 млрд рублей, а пострадали более 44 тысяч человек. В ходе ВЭФ вице-губернатор Елена Пархоменко заявила, что в целом за 5 последних лет ущерб от стихийных бедствий для Приморья составил около 15 миллиардов. В общем, получается, один август в 2023 году принес столько разрушений, сколько все другие ОЯ с 2019 года. Вот в чем его «уникальность».