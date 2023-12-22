Не горит и не тонет: природные катаклизмы Приморья в уходящем 2023 году

Уходящий год богат на антирекорды. В том числе касается это и природных явлений, с которыми столкнулись приморцы. В январе Владивосток пережил небывало холодную ночь, лето в Приморье вышло необычайно дождливым, а завершается 2023-й лютыми морозами.
Приморская погода не раз ставила рекорды в уходящем году. Особенно удивил супердождливый август: во Владивостоке количество осадков не имело аналогов за весь период наблюдений. Разрушительные последствия наводнений в Приморье, как отмечает ИА PrimaMedia, стали причиной изменений подходов к защите населения в чрезвычайных ситуациях на краевом и федеральном уровнях.
Вряд ли можно говорить, что с точки опасных природных явлений (ОЯ) 2023 год был слишком уж особенным. Ведущий специалист по связям с общественностью Примгидромета Варвара Коридзе приводит такую статистику: всего метеорологи насчитали 44 ОЯ, из них 19 метео-, 3 агрометеорологических и 22 гидрологических (высоких уровней воды при прохождении дождевых паводков).
В 2022 году отмечалось 46 ОЯ, из них 23 гидрологических. А вот в 2021 и 2020 годах гидрологических ОЯ было всего 1 и 7 соответственно. Опасных метеорологических явлений, к которым относятся очень сильный дождь, снег или ветер, ураган, заморозки, сильный гололед, обычно год от года фиксируется около 20. В прошлом году они наблюдались несколько реже — 14 раз.
Заморозки и оттепели
Начался 2023-й относительно спокойно. Впрочем, не без сюрпризов — наблюдались резкие перепады температуры.
Зато
Февраль выдался на удивление спокойным, март — теплым с неоднородным распределением осадков. Впрочем, вечером с 11 на 12 марта во многих районах края и, в том числе, во Владивостоке, прошёл дождь, который позже сменился снегопадом. Дороги завалило, а количество ДТП значительно возросло. В 20-х числах марта начались первые лесные пожары, самая тяжелая ситуация наблюдалась в Пограничном районе.
Гроза перед бурей
Апрель метеорологи сочли умеренно теплым с избытком осадков на значительной территории Приморья. Природа как бы «разминалась» для того, чтобы как следует проявить себя летом.
В мае дождей стало меньше, а
Июнь характеризовался очень неустойчивой погодой. В крае часто 0 23 дня — гремели грозы, наблюдалось обострение фронтальных разделов и развитие мощной конвективной облачности, из которой выпадали интенсивные ливни.
Общее количество осадков, выпавших
Во Владивостоке за последние 10 лет июнь получился самым теплым и экстремально влажным: осадков выпало более, чем две августовские нормы. В Приморье на несколько дней даже вводился режим ЧС: размыло проезды ко многим населенным пунктам, затапливало ТЦ, дороги, подъезды.
Июль начался со штормового предупреждения, дожди прошлись по всему краю, в краевой столице вновь затопило дороги.
Хляби небесные разверзлись
Однако чемпионом по количеству осадков стал август, когда в течение всего месяца отмечались интенсивные дожди.
Август характеризовался крайне неустойчивой погодой. На Приморье часто выходили циклоны с атмосферными фронтами, наблюдалось обострение фронтальных разделов и развитие мощной конвективной облачности, из которой выпадали интенсивные ливни, гремели грозы (20 дней). Очень сильные дожди, 50 мм и более за 12 часов и менее, в разных районах края наблюдались в течение 12 дней, во Владивостоке — четверо суток.
В последний месяц лета на территорию края и акваторию Японского моря вышли два тайфуна. По северу Кореи 11 августа прошел заполнившийся тайфун KHANUN, оказавший на два дня влияние на погодные условия в Приморье. Другой тайфун, LAN,
Значительные ухудшения погоды, сильные и очень сильные дожди отмечались на разных территориях Приморья 3−4, 10−12, 22−23, 25−26,
За месяц на всей территории Приморья осадков выпало от 161 мм на северо-востоке края (Агзу) до 600 мм на юго-западе (Посьет), что составило 2−4 месячные нормы.
В краевом центре количество выпавших осадков достигло 558 мм — больше трех месячных норм или максимальное количество за весь период наблюдений.
Многодневные непрекращающиеся ливневые дожди вызвали серьезные паводки, которые носили повсеместный характер, приходили несколькими волнами, увеличивая глубину и продолжительность подтопления территорий.
Как понятно, пройти бесследно это не могло, а в некоторых районах и вовсе приняло характер катастрофы. Уровень подъема воды на большинстве рек составил 1−5 метров, а в бассейне Раздольной — 6−8 метров. В отдельных реках на юге Приморья вода превысила исторические значения до 1,1 метра. Средняя за август водность большинства рек края превысила норму в 3−4,4 раза, на реках южных и западных районов — до 8 раз.
Подсчитали — прослезились
Когда подсчитали ущерб от августовских паводков, выяснилось, что сумма составила 7,3 млрд рублей, а пострадали более 44 тысяч человек. В ходе ВЭФ вице-губернатор Елена Пархоменко заявила, что в целом за 5 последних лет ущерб от стихийных бедствий для Приморья составил около 15 миллиардов. В общем, получается, один август в 2023 году принес столько разрушений, сколько все другие ОЯ с 2019 года. Вот в чем его «уникальность».
Удару стихии подверглись 24 муниципальных образованиях: в 72 населенных пунктах подтопленными оказались 5384 дома, 9814 приусадебных участков, проведена эвакуация 6101 человек, повреждено более 30 мостов, 89 участков дорог, было отрезано от транспортного сообщения 84 населенных пункта, нарушено электроснабжение в пяти муниципальных образованиях, уничтожен урожай на площади более 35 тысяч гектаров сельхозугодий.
Для ликвидации последствий наводнения пришлось объявить ЧС федерального уровня, в край привлекли группировку спасателей из более 2,7 тысяч человек и 390 единиц техники. Кстати, им удалось спасти 525 человек. В Приморский край в период ЧС доставили свыше 1,1 тыс. тепловых пушек, 271 генератор и 187 мотопомп.
Работа над ошибками
В начале осени край накрыло тепло, осадков было немного. К примеру, во Владивостоке выпало всего 12% от месячной нормы. 28 сентября в краевой столице температура воздуха повысилась до +23,1ºС — был установлен новый максимум на эту дату. Предыдущий рекорд высокой температуры +22,2ºС продержался 85 лет — с 1938 года.
Пока край подсыхал от наводнения, Олег Кожемяко находился практически в беспрерывных командировках, лично разбираясь с выплатами пострадавшим и ремонтом дорог.
Глава края принял важное решение — о создании в муниципалитетах опорных пунктов, которые займутся водопропуском, насыпями и дамбами. Такой пункт открывается в Спасске-Дальнем, который традиционно лихорадит во время наводнений. Специальная краевая оперативная группа будет работать на сложных направлениях, поддерживать муниципалов. Для городов и районов также закупят за счет краевого бюджета соответствующую спецтехнику.
На уровне Госдумы Олег Кожемяко выступил с инициативой принятия поправок в федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Глава Приморья предложил расширить полномочия регионов и муниципалитетов по расчистке русел рек. В настоящее время такую работу можно проводить только после введения режима ЧС из-за природного бедствия. Поправки позволят региональным и местных властям заниматься расчисткой русел рек в плановом порядке, не дожидаясь катастрофических последствий. Также приморские власти хотели бы получить возможность использовать материальные ресурсы, допустим, донные грунты, не только во время ЧС, а в рамках превентивных работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Анализ негативного воздействия вод в субъектах ДФО вошел в список поручений главы государства, в Приморье создается агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии.
Впрочем, вопрос наводнений плотно обсуждался и на сентябрьском ВЭФ. Лейтмотив был следующий — у региона, тем более, у муниципалитетов, нет достаточных средств, чтобы строить защитные сооружения, а под строительство ливневой канализации федеральных средств вообще не выделяется.
Вообще, большой вопрос, окупаются ли вложения от защитных сооружений. Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров указывал что второй этап защиты города от наводнений Уссурийск в районе Солдатского озера стоит около 7 млрд рублей, а это цифра, сопоставимая с ущербом от августовского паводка. Поэтому Никаноров считает, что, по возможности, нужно переселять людей из мест, которые периодически затапливает и ни в коем случае не планировать там строительства новых зданий. Также надо плотнее заниматься работой со страховыми компаниями, считает Никаноров.
Ледяные объятия
После практически такого же теплого, как сентябрь, следующего месяца, своенравный приморский климат напомнил о себе в ноябре «по мотивам» 2020 года. Как и три года назад, по краю прошелся «ледяной дождь».
В понедельник, 6 ноября, в Приморье практически везде выпали сильные и очень сильные осадки в количестве 20−92 мм — для 20 районов — это 1−3 месячные нормы. Сначала в виде дождя, снега, а кое-где ударил ледяной дождь. Больше всего осадков, 112 мм, пришлось на Партизанск.
В Лесозаводске и Дальнереченске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ледяного дождя, который повредил ЛЭП, оставил жителей без электричества, остановил работу нескольких котельных. В Лазовском районе непогода отрезала от земли поселок Валентин, в Красноармейском районе пострадал один мост. Во Владивостоке оказались затоплены улицы Луговая, Космонавтов, участок около кинотеатра «Океан» — традиционно.
Надзорные ведомства провели проверку действий муниципалитетов и энергоснабжающих организаций, и, как обычно, нашли многочисленные нарушения.
Завершается 2023 год тоже не без сюрпризов. Начало декабря выдалось, как обычно, морозным и малоснежным. 15 декабря в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на аномально холодную погоду, связанную с вторжением арктической воздушной массы. 18−23 числа в разных районах среднесуточные температуры оказались на 7−12 градусов ниже климатической нормы. В отдельные ночи в центральных и северных районах столбик термометра опускался до −43ºС и ниже.
Справились с огнем
Вполне логично, что на фоне высокой влажности в 2023 году Приморский край не особенно сильно подвергался природным пожарам — было их намного меньше, чем в прошлом году…
На землях лесного фонда за 2023 год зафиксировано 318 лесных пожаров на площади более 18,5 тысячи гектаров. Все они в основном были весной, летом серьезных возгораний не было, в осенний период зарегистрирован 61 лесной пожар на площади более 3 тыс. га.
Здесь вопрос также отчасти в том, что в регионе научились правильному реагированию на данную опасность.
В Приморскую подсистему Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций внедряются новые цифровые сервисы.
Система состоит из четырех компонентов: оперативной обстановки, карты термоточек, сервиса приема видеоинформации с квадрокоптера онлайн и мобильного приложения «Экстренный вызов 112», которое внедрено в прошлом году.
Приморье стало первым российским регионом, которое опробовало приложение. Его почти сразу стали использовать краевые пожарные отряды для передачи видеоинформации в оперативный штаб.
Глава Департамента лесного хозяйства по ДФО Максим Сироткин считает, что наивысшую степень подготовки к природным пожарам среди регионов Дальнего Востока демонстрирует Приморский край, здесь оперативнее всего их тушат. Притом, что пожароопасный период в Приморье длится 266 дней — дольше, чем в любом другом регионе ДФО.