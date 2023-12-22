Губернатор подведёт итоги 2023 года и расскажет о планах на 2024

Сегодня, 22 декабря, губернатор Сергей Цивилев подведёт итоги 2023 года и расскажет о планах на 2024 год. В 12 часов состоится большая пресс-конференция для журналистов и блогеров.
Трансляцию можно посмотреть в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в официальных аккаунтах правительства Кузбасса во «ВКонтакте», в «Одноклассниках».
Также пресс-конференцию будут транслировать журналисты. «АиФ в Кузбассе» поприсутствует на мероприятии и напишет самое важное в нашем телеграм-канале. Пройдите по ссылке, чтобы узнать первым главное, озвученное Сергеем Цивилевым.
Люди в социальных сетях возмущались, что на пресс-конференцию пригласили только журналистов. Напоминаем, что есть разные каналы связи людей с руководством области. А самые важные вопросы, касающиеся всего региона, вы можете задать нам, чтобы мы попробовали разобраться в вашей ситуации.