Губернатор подведёт итоги 2023 года и расскажет о планах на 2024

Люди в социальных сетях возмущались, что на пресс-конференцию пригласили только журналистов. Напоминаем, что есть разные каналы связи людей с руководством области. А самые важные вопросы, касающиеся всего региона, вы можете задать нам, чтобы мы попробовали разобраться в вашей ситуации.