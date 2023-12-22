«Детей без присмотра не отпускайте»: хозяин леса пугает жителей пригорода Владивостока

Все чаще жители Приморья стали замечать тигриные следы на снегу. В этот раз их заметили вблизи Владивостока, о чем рассказали жители края в социальных сетях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Товарищи садоводы СНТ “Ветеран-3”, смотрите, сегодня у нас 21 декабря, я в обед увидел следы тигра. След чуть больше моей руки. Будьте аккуратны», — предупреждает автор ролика.
О встрече с самим хищником жители не сообщали. Редакция обратилась в охотнадзор, чтобы узнать, действительно ли тигр мог зайти на территорию СНТ, комментарии пока не предоставили.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что тигр терроризирует жителей села Раздольное. Полосатый хищник разодрал коня.
Нескольких конфликтных тигров в Приморье уже поймали, например, того, который навел панику в Черниговском районе. После отлова выяснилось, что зверь болен — у него повреждены лапы, что мешало ему охотиться на диких копытных.