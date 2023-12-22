Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя

«Котенок дальневосточного леопарда, чья родословная известна до третьего поколения, получил уникальное имя — Мия — благодаря новому Хранителю, компании Greenway Global», — говорится в сообщении.
В партнерстве с журналом Russian Traveller компания организовала большую научную экспедицию по национальному парку «Земля леопарда». На протяжении месяца ее участники вместе с учеными охраняемой территории изучали леопардов.
Имя Мия происходит от слова, означающего «непокорная». Котенку — около года. Она попадает на фотоловушки со своей матерью и сестрой, но уже выходит на самостоятельную охоту. Вскоре она отделится от матери Leo
Хранители леопарда — это своеобразные «крестные» редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.