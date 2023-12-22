Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя

Имя Мия происходит от слова, означающего «непокорная». Котенку — около года. Она попадает на фотоловушки со своей матерью и сестрой, но уже выходит на самостоятельную охоту. Вскоре она отделится от матери Leo 99 °F , за которой ученые нацпарка наблюдают с ее детского возраста. Бабушкой и дедушкой Мии являются Leo 7 °F Нерусса и Leo 36M Армеец — леопард-долгожитель, за которым следят с 2011 года.