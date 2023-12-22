Новогодний «Львенок» ездит по правому берегу Красноярска

В салоне трамвая «Львенок» теперь ездит Царевна-Лебедь вместе с Белкой, с окон смотрят — Черномор и 33 Богатыря. Поручни украсили гирляндами, а еще в салоне установили красивую заснеженную ёлку.
Праздничный трамвай будет работать на всех маршрутах, чтобы объехать больше улиц правобережья, сообщает мэрия.
Отследить новогодний транспорт можно по ссылке. Он отмечен новогодней ёлкой.
Добавим, также в Красноярске украсили к Новому году три троллейбуса. В салонах появилась мишура, гирлянда и ёлка, а с внешней стороны машины подсветили светодиодами.