Сколько дней отдохнут жители Казахстана в январе 2024 года

В первые дни 2024 года у казахстанцев будет два выходных, чтобы отпраздновать Новый год. Так как 1 и 2 января, это понедельник и вторник, то никаких переносов праздничных дней не планируется. Как жители страны будут отдыхать на Новый год при пятидневной и шестидневной неделе, мы рассказывали ранее.