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Сколько дней отдохнут жители Казахстана в январе 2024 года

В январе казахстанцы будут отмечать сразу два праздника — Новый год и православное Рождество. Однако выходные дни добавятся только для одного из них, передает NUR.KZ.
Дачники
Источник: Екатерина Романова

В первые дни 2024 года у казахстанцев будет два выходных, чтобы отпраздновать Новый год. Так как 1 и 2 января, это понедельник и вторник, то никаких переносов праздничных дней не планируется. Как жители страны будут отдыхать на Новый год при пятидневной и шестидневной неделе, мы рассказывали ранее.

Кроме того, 7 января православные Казахстанцы будут отмечать Рождество. В 2024 году праздник выпадает на воскресенье. Согласно календарю праздников на официальном сайте «Электронного правительства», этот день считается праздничным, однако, если выпадает на календарный выходной — на следующий рабочий день не переносится. Таким образом, помимо обычных выходных, в январе казахстанцев ждут два дополнительных дня отдыха.

Отметим, что согласно закону «О праздниках в РК», в Казахстане отмечаются национальные, государственные, профессиональные и иные праздники. Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

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