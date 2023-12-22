Сколько дней отдохнут жители Казахстана в январе 2024 года

В первые дни 2024 года у казахстанцев будет два выходных, чтобы отпраздновать Новый год. Так как 1 и 2 января, это понедельник и вторник, то никаких переносов праздничных дней не планируется. Как жители страны будут отдыхать на Новый год при пятидневной и шестидневной неделе, мы рассказывали ранее.
Кроме того, 7 января православные Казахстанцы будут отмечать Рождество. В 2024 году праздник выпадает на воскресенье. Согласно календарю праздников на официальном сайте «Электронного правительства», этот день считается праздничным, однако, если выпадает на календарный выходной — на следующий рабочий день не переносится. Таким образом, помимо обычных выходных, в январе казахстанцев ждут два дополнительных дня отдыха.
Отметим, что согласно закону «О праздниках в РК», в Казахстане отмечаются национальные, государственные, профессиональные и иные праздники. Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.