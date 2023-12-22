Не чищенные от снега дороги остаются главной проблемой Хабаровска

Ранее редакция проводила опрос, пытаясь выяснить, где же по факту была замечена снегоуборочная техника. Как оказалось, чаще всего замечали горожане коммунальщиков в Железнодорожном районе. В целом жители согласились, что техника на дорогах есть, но ее мало. Меньше опрошенных проголосовали за вариант «Ни в одном районе не замечена техника, дороги не почищены». В Индустриальном районе технику почти не видят, однако местные жители заметили, как трактор во время очистки тротуара сломал дерево.