Не чищенные от снега дороги остаются главной проблемой Хабаровска

Жители краевой столицы продолжают заваливать телеграм-канал мэрии обращениями с просьбами и требованиями почистить дороги, остановочные карманы и подъезды к соцучреждениям. Однако обращения эти остаются без ответа. В лучшем случае получают сообщение, что дороги будут очищены. Впрочем, обещания эти выполняются весьма нерегулярно.
«Когда будет почищена дорога дублер улицы Краснореченской за домами 161, 163, 165, ТЦ Лера, а также заезды и выезды в жил.массив? Или пора писать в прокуратуру, наверное??? Раз нет никакой реакции здесь и нет изменений на дороге!!!».
«Вторую улицу Панфиловцев собираются чистить? Между детсадом 208 и домом № 16 никогда дорогу не чистили, может пора уже начать?».
«Заезды — выезды из района Спутника — Флегонтова когда почистите?».
Впрочем, случается прочитать в телеграм-чате мэрии и благодарности, но редко:
«Вчера утром глазам своим не поверила — очищен тротуар по Комсомольской вдоль 101−103. Трактором. Года не прошло. Ну все равно спасибо».
Ранее редакция проводила опрос, пытаясь выяснить, где же по факту была замечена снегоуборочная техника. Как оказалось, чаще всего замечали горожане коммунальщиков в Железнодорожном районе. В целом жители согласились, что техника на дорогах есть, но ее мало. Меньше опрошенных проголосовали за вариант «Ни в одном районе не замечена техника, дороги не почищены». В Индустриальном районе технику почти не видят, однако местные жители заметили, как трактор во время очистки тротуара сломал дерево.