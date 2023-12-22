Зимние каникулы: сколько дней будут отдыхать казахстанские школьники?

Министерство просвещения Республики Казахстан в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий «Единую программу воспитания».
В план мероприятий входит:
— организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;
— в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек — успешный человек»;
— проведение спортивных игр «Национальная игра — сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная Лига»;
— беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;
— проведение родительских собраний на темы «Честь девушки — честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;
— организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.