День простоять, да ночь продержаться: аномальные холода отступят от Хабаровского края на выходных

Погода в Хабаровском крае начинает приходить в норму. Аномальные морозы, державшие в холоде регион последнюю неделю, наконец-то отступают. Когда это произойдет — в нашем материале.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ
Все выходные в регионе пройдут с ясной погодой и небольшим ветром — около 5−10 метров в секунду. 23 декабря мороз еще помучает жителей края. Ночью столбики термометров будут около −33−38 градусов, днем не теплее −20−26 градусов.
Долгожданное потепление придет 24 декабря. Температуры воздуха взлетят вверх примерно на пять градусов. Ночью ожидается −28−33 градуса, днем — в районе −15−20.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
В Хабаровске 23 декабря будет еще холодно. Температура воздуха ночью ожидается около −34−36 градусов, днем примерно −24 градуса. Но мучиться от холода жителям краевой столицы останется не долго: 24 декабря придет потепление.
Уже в ночь на воскресенье столбики термометров поднимутся до −34−36 градусов. Днем будет в районе −16−18 градусов.
— Ожидаем, что в начале следующей недели сохранится тенденция к потеплению. Ночные температуры, например, в Хабаровске будут в пределах −23−28 градусов. Днем ожидается −13−18 градусов, — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
Прогноз еще будет уточняться.