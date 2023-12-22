Путь к Эгершельду станет комфортнее: на Алеутской ограничат парковку

Парковку вдоль дороги на улице Алеутской во Владивостоке ограничат. Ожидается, что движение до Морвокзала станет свободней, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центре организации дорожного движения.
Чтобы разгрузить этот участок, по обеим сторонам дороги, от здания Музея им. Арсеньева до поворота на 1-ю Морскую. в двух направлениях установят знаки запрета стоянки и остановки с табличками «Работает эвакуатор».
В данный момент крайние полосы на этом участке дороге занимают припаркованные автомобили, что вдвое снижает пропускную способность магистральной дороги и является причиной заторов в сторону Эгершельда.
Напомним, машины без номеров начнут эвакуировать с платных парковок Владивостока. Мероприятия направлены на борьбу с водителями, которые все еще не хотят оплачивать парковку в специально отведенных местах.