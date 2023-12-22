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В Иркутске ввели дополнительную меру поддержки для семей участников СВО

Иркутск, НИА-Байкал — На 58-м очередном заседании Думы Иркутска рассмотрели вопрос о дополнительной мере социальной поддержки семьям участников специальной военной операции и близким погибших в зоне боевых действий.
Источник: НИА Байкал

Иркутск, НИА-Байкал — На 58-м очередном заседании Думы Иркутска рассмотрели вопрос о дополнительной мере социальной поддержки семьям участников специальной военной операции и близким погибших в зоне боевых действий.

Она предусматривает компенсацию стоимости проездных билетов. Возмещение расходов распространяется на автомобильный и городской наземный электрический транспорт, который следует по муниципальным маршрутам.

Воспользоваться мерой поддержки имеют право супруга, родители или усыновители, дети в возрасте от 16 до 23 лет, обучающиеся в ссузах и вузах города.

Денежную сумму выделяют на основании заявления родственника и документа, который подтверждает расходы. При этом с момента приобретения проездного билета должно пройти не более семи месяцев. За предоставлением компенсации можно обратиться два раза за год, поясняет пресс-служба администрации Иркутска.

«Мы не только продлеваем уже существующие меры поддержки нашим бойцам и их семьям, но и вводим дополнительные. Активное содействие оказывают правительство Иркутской области и депутатский корпус. В 2024 году школьникам также доступен льготный проезд, в общеобразовательных учреждениях они продолжат получать бесплатное питание за счет средств местного бюджета. Не будет взиматься плата за присмотр и уход за ребятишками в детских садах», — сказал мэр Руслан Болотов.

58-е заседание стало завершающим в 2023 году. На нем обсудили комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, планы работы Думы, а также бюджет города на 2024 и 2025 годы. Перед рассмотрением вопросов минутой молчания почтили память Олега Шандрука — заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, много лет отдавшего службе в администрации Иркутска. Он ушел из жизни 16 декабря в возрасте 69 лет.