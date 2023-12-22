В Иркутске ввели дополнительную меру поддержки для семей участников СВО

«Мы не только продлеваем уже существующие меры поддержки нашим бойцам и их семьям, но и вводим дополнительные. Активное содействие оказывают правительство Иркутской области и депутатский корпус. В 2024 году школьникам также доступен льготный проезд, в общеобразовательных учреждениях они продолжат получать бесплатное питание за счет средств местного бюджета. Не будет взиматься плата за присмотр и уход за ребятишками в детских садах», — сказал мэр Руслан Болотов.