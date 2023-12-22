В Иркутске ввели дополнительную меру поддержки для семей участников СВО

Иркутск, НИА-Байкал — На 58-м очередном заседании Думы Иркутска рассмотрели вопрос о дополнительной мере социальной поддержки семьям участников специальной военной операции и близким погибших в зоне боевых действий.
Она предусматривает компенсацию стоимости проездных билетов. Возмещение расходов распространяется на автомобильный и городской наземный электрический транспорт, который следует по муниципальным маршрутам.
Воспользоваться мерой поддержки имеют право супруга, родители или усыновители, дети в возрасте от 16 до 23 лет, обучающиеся в ссузах и вузах города.
«Мы не только продлеваем уже существующие меры поддержки нашим бойцам и их семьям, но и вводим дополнительные. Активное содействие оказывают правительство Иркутской области и депутатский корпус. В 2024 году школьникам также доступен льготный проезд, в общеобразовательных учреждениях они продолжат получать бесплатное питание за счет средств местного бюджета. Не будет взиматься плата за присмотр и уход за ребятишками в детских садах», — сказал мэр Руслан Болотов.
58-е заседание стало завершающим в 2023 году. На нем обсудили комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, планы работы Думы, а также бюджет города на 2024 и 2025 годы. Перед рассмотрением вопросов минутой молчания почтили память Олега Шандрука — заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, много лет отдавшего службе в администрации Иркутска. Он ушел из жизни 16 декабря в возрасте 69 лет.