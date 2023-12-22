«Дети спят в одежде, воспитатели ходят в лыжниках»: детсадовцы замерзают во Владивостоке

Родители детей утверждают, что утром и вечером температура в подготовительной группе составляет всего 15 градусов, а днем теплеет всего на 2 градуса.
«Спать детей укладывают не раздевая, а воспитатель ходит в лыжном костюме, чтобы согреться. От окон дует, но чтобы решить эту проблему, родителям предложили собрать средства всей группой», — слова родителей публикует vl.ru.
Как оказалось, прошлой зимой в группе также наблюдались низкие температуры, но помещение вымерзло во время новогодних каникул. На этот раз морозы пришли раньше.
Из-за низких температур дети массово болеют — в группе сейчас около 10 человек.
В мэрии Владивостока пообещали провести проверку. В дошкольном учреждении уже побывал зампрокурора Илья Быков, который зафиксировал, что в группе днем температура воздуха составляет 18−19 градусов. В ближайшие дни ВПЭС намерен осмотреть сети и параметры теплоносителя.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье пришли аномальные морозы, в некоторых районах температура воздуха опустилась до −40 градусов.