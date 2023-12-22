Власти Кемерова рассказали, как будут ходить автобусы 30 и 31 декабря

Жители Кемерова смогут уехать из центра на общественном транспорте, который с 21.30 часов 31 декабря 2023 года до 02.30 часов 1 января 2024 года поменяет свой маршрут. В прямом направлении транспорт будет ходить через улицу Соборная, по Красноармейскому мосту. В обратном направлении через Советский проспект, по улице 50 лет Октября.