Власти Кемерова рассказали, как будут ходить автобусы 30 и 31 декабря

Сообщается, что транспорт 30 и 31 декабря будет ходить по расписанию субботнего дня. В новогоднюю ночь площадь Советов будет перекрыта.
Жители Кемерова смогут уехать из центра на общественном транспорте, который с 21.30 часов 31 декабря 2023 года до 02.30 часов 1 января 2024 года поменяет свой маршрут. В прямом направлении транспорт будет ходить через улицу Соборная, по Красноармейскому мосту. В обратном направлении через Советский проспект, по улице 50 лет Октября.
Также в новогоднюю ночь добавятся новые маршруты от Драмтеатра (Автобус № 7), от ост. Сельская больница (Автобус № 23), от д. п. Комсомольский (Автобус № 27). Подробное расписание автобусов можно найти по ссылке.