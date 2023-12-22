В Навоийской области спасли краснокнижного беркута, сражавшегося с собаками

Редкий вид орла, занесенный в Красную книгу, сражался с четырьмя собаками в пустынной зоне в Навоийской области. По данным канала Ecolog, на помощь ему пришли члены Экопартии и железнодорожники.
Остается непонятным, кто на кого дерзнул напасть — пустынные собаки на краснокнижного орла или наоборот? Однако радует, что все закончилось благополучно. Ветеринары осмотрели птицу и оказали необходимую медицинскую помощь. Орел не сильно пострадал и отделался лишь небольшими повреждениями крыла и клюва. После медицинских процедур он вернулся в дикую природу.
Особую благодарность экологи выразили мужчине, который вмешался в бой орла с собаками и передал его сотрудникам заповедника Октог-Томди.
Напомним, что недавно в Бухарской области экологи спасли раненого лебедя.