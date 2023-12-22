В Навоийской области спасли краснокнижного беркута, сражавшегося с собаками

Остается непонятным, кто на кого дерзнул напасть — пустынные собаки на краснокнижного орла или наоборот? Однако радует, что все закончилось благополучно. Ветеринары осмотрели птицу и оказали необходимую медицинскую помощь. Орел не сильно пострадал и отделался лишь небольшими повреждениями крыла и клюва. После медицинских процедур он вернулся в дикую природу.