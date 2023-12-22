Холодать начнет, но очень постепенно: метеорологи объяснили, когда в Челябинскую область вернется нормальная зима

В Челябинской области с субботы 23 декабря постепенно начнет опускаться температура воздуха. Но резкого похолодания ждать не стоит.
Днем 22 декабря температура воздуха на Южном Урале поднимется до совсем не зимних +6 градусов. И это после сорокоградусных морозов! По данным российского Гидрометцентра, аномальный холод на Южном Урале сменился аномальным теплом. А движущиеся через Урал атмосферные фронты добавляют к теплу сильный ветер и осадки.
— 22 декабря в Челябинской области гололед, отложение мокрого снега, ветер 16−21 метр в секунду, — предупредили в Гидрометцентре.
23 декабря температура снова может подняться до плюсового значения. Но будет не больше +1 градуса.
В воскресенье 24 декабря столбик термометра не вскарабкается выше нулевой отметки. В понедельник 25 декабря будет не теплее −3. А дальше дневная температура будет каждый день снижаться на один градус.
В последние дни 2023 года, по предварительному прогнозу, будет не холоднее −10 градусов. При этом климатически нормальная средняя температура в декабре в Челябинске составляет −11,5 градуса.