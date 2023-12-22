Холодать начнет, но очень постепенно: метеорологи объяснили, когда в Челябинскую область вернется нормальная зима

Днем 22 декабря температура воздуха на Южном Урале поднимется до совсем не зимних +6 градусов. И это после сорокоградусных морозов! По данным российского Гидрометцентра, аномальный холод на Южном Урале сменился аномальным теплом. А движущиеся через Урал атмосферные фронты добавляют к теплу сильный ветер и осадки.