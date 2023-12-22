39-летний житель Александровского округа Георгий Самыгин погиб 22 июля 2023 года. Информация об этом была подтверждена только на днях. Еще один военнослужащий, также из Александровского округа, 41-летний Иван Загвоздкин погиб 22 сентября.
Места и обстоятельства гибели военнослужащих не приводятся.
В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Александровского округа
Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) двух военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Александровского округа.
39-летний житель Александровского округа Георгий Самыгин погиб 22 июля 2023 года. Информация об этом была подтверждена только на днях. Еще один военнослужащий, также из Александровского округа, 41-летний Иван Загвоздкин погиб 22 сентября.