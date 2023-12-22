Радиосвязь для лесничих и заморозка булочек: Краевой фонд науки показал главные разработки в 2023 году

21 декабря Красноярский краевой фонд науки провел выставку проектов и разработок ученых Красноярского края в 2023 году.
Ученые представили свои разработки, полученные в результате реализации грантов Красноярского краевого фонда науки, а производственные компании показали первые результаты по внедрению проектных разработок в свое производство.
На выставке был представлен действующий образец автономной подвижной базовой станции, способной оперативно организовать зону технологической радиосвязи, обеспечив устойчивую локальную радиосвязь. Участникам представили элементы системы служебной радиосвязи для наблюдения за состоянием лесных угодий и борьбы с лесными пожарами.
Проект по развитию импортозамещающей технологии реабилитации пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами при помощи системы фиксации МПЦ «ЭПИТЕТИКА» поможет в реабилитации пациентов.
«Благодаря разработке люди со сложными лицевыми дефектами после прохождения реабилитации смогут не стесняясь выходить из дома и жить полноценной жизнью», — рассказали ученые.
«Каждая восьмая женщина в России сталкивается с раком молочной железы, а благодаря применению методики трехмоментной пластики молочной железы доктора смогут помочь многим женщинам в период реабилитации после победы над болезнью», — пояснили авторы разработки.
Так как в Красноярском крае поля и сельские угодья занимают большую часть территории, огромное значение имеет разработка проектов в области сельского хозяйства. В этом году ученые представили итоговый отчет по разработке агротехнологий для реализации потенциальной урожайности наилучшего качества сортов яровой пшеницы в Красноярском крае. Еще одним интересным проектом в отрасли сельского хозяйства стал проект импортозамещающего комплекса оборудования точного высева семян для выращивания сеянцев и оптимизации параметров модульной теплицы для условий лесничеств Красноярского края.
Не менее интересна разработка технологии шоковой заморозки хлебобулочных изделий и хлеба повышенной пищевой ценности. После выхода на рынок проект обеспечит наличие свежей выпечки в необходимом объеме в любом месте, где есть духовка.
Проектные разработки в отрасли промышленности позволят обеспечить безопасность рабочих, усовершенствовать процессы добычи и переработки материалов. В будущем эти проекты позволят не только расширить научно-технологическую базу региона, но и повысить качество жизни.
По завершении выставки приглашенные эксперты оценили высокое качество выполненных проектов и пришли к выводу, что каждый из них интересен для воплощения в жизнь.