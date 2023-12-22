Радиосвязь для лесничих и заморозка булочек: Краевой фонд науки показал главные разработки в 2023 году

Так как в Красноярском крае поля и сельские угодья занимают большую часть территории, огромное значение имеет разработка проектов в области сельского хозяйства. В этом году ученые представили итоговый отчет по разработке агротехнологий для реализации потенциальной урожайности наилучшего качества сортов яровой пшеницы в Красноярском крае. Еще одним интересным проектом в отрасли сельского хозяйства стал проект импортозамещающего комплекса оборудования точного высева семян для выращивания сеянцев и оптимизации параметров модульной теплицы для условий лесничеств Красноярского края.