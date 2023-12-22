Эксперты выяснили, как в Иркутской области относятся к рутине на работе

Если бы у сибиряков была возможность не выполнять однотипные задачи, то по словам опрошенных, половина специалистов потратили свое время на обучение. 42% работали бы эффективнее, еще столько же занялись творческими задачами, 37% больше уделяли бы внимания своему карьерном росту, 33% поменяли бы направление, 22% предлагали бы больше идей, а еще 20% могли бы обучать работников компании. Лишь 6% опрошенных сказали, что они ничем не стали бы заполнять свободное время, и потратили его на отдых.