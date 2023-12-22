Эксперты выяснили, как в Иркутской области относятся к рутине на работе

Аналитики крупнейшего российского онлайн-ресурса по поиску работы hh.ru выяснили, какие служебные задачи работники из Иркутской области считают самыми рутинными и почему к ним относятся негативно.
— 76% опрошенных сибиряков считают, что в их работе присутствует рутина. Причем 36% утверждают, что ее слишком много. В основном это юристы (47%) и бухгалтеры (42%). Кроме того, 40% уверены, что на работе однообразные задачи встречаются, но их не очень много. А вот 19% ответили, что не сталкиваются с такой проблемой, — говорят эксперты.
Кстати, самой рутинной задачей жители Приангарья считают бюрократию. За нее проголосовали 55% опрошенных. Для 36% монотонной работой является заполнение отчетности, для 30% — перенос документов в электронный вид, а для 25% — работа с печатью документов.
Также 20% жителей Иркутской области считают однотипные задачи причиной своего выгорания на работе, 12% признаются, что такая работа их демотивирует, 8% говорят, что рутина повышает риск ошибок, 7% считают, что это трата времени впустую, а 3% перепоручили бы скучные задачи искусственному интеллекту. Кроме того, 47% опрошенных считают, что, если рутины мало, к ней можно относиться нормально. А оставшиеся 2% получают удовольствие от подобной работы.
Если бы у сибиряков была возможность не выполнять однотипные задачи, то по словам опрошенных, половина специалистов потратили свое время на обучение. 42% работали бы эффективнее, еще столько же занялись творческими задачами, 37% больше уделяли бы внимания своему карьерном росту, 33% поменяли бы направление, 22% предлагали бы больше идей, а еще 20% могли бы обучать работников компании. Лишь 6% опрошенных сказали, что они ничем не стали бы заполнять свободное время, и потратили его на отдых.