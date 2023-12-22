В Молдове увеличат размер единовременного пособия при рождении ребенка

Как пояснили в пресс-службе кабмина, такое изменение — часть мер бюджета на 2024 год. Кроме того, это способствует реализации программы правительства «Процветающая, безопасная, европейская Молдова». Она предусматривает оказание поддержки семьям с помощью программы «Семья», что также будет способствовать укреплению потенциала семей и снижению уровня бедности среди детей.