Цивилев рассказал, что нужно сделать, чтобы люди перестали покидать Кузбасс

«Проблема уезжающего населения многоплановая. Если бы было одно решение, мы уже давно это сделали. Тут нужен комплексный подход к решению задачи. Чего не хватает? Красивой социальной развитой инфраструктуры. Мы уже многое сделали и нам есть, что показывать. Но ещё много работать в этом направлении, чтобы превратить Кузбасс в процветающий регион», — заявил губернатор.