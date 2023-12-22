Цивилев рассказал, что нужно сделать, чтобы люди перестали покидать Кузбасс

В рамках большой пресс-конференции Сергей Цивилев рассказал, какие меры нужно принять для того, чтобы люди перестали уезжать из Кузбасса.
«Проблема уезжающего населения многоплановая. Если бы было одно решение, мы уже давно это сделали. Тут нужен комплексный подход к решению задачи. Чего не хватает? Красивой социальной развитой инфраструктуры. Мы уже многое сделали и нам есть, что показывать. Но ещё много работать в этом направлении, чтобы превратить Кузбасс в процветающий регион», — заявил губернатор.
Также Цивилев отметил, что в регионе не хватает педагогов для того, чтобы повысить уровень образования.
«Во время научной конференции мы разработали план влияния на ситуацию. К 2030 году мы должны подготовить 12,5 тысяч высококлассных педагогов. Для этого нам нужен целый педагогический кластер», — отметил Цивилев.
«АиФ в Кузбассе» присутствует на мероприятии. Всё самое важное в нашем телеграм-канале. Пройдите по ссылке, чтобы узнать первым главное, озвученное Сергеем Цивилевым.