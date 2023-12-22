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Почти 20 махаллей в одном из районов Ташкента остались без света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Алмазарском районе проводят работы по модернизации электрических сетей. Из-за этого 18 махаллей остались сегодня без света, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации компании «Региональные электрические сети», сегодня на подстанции «Сагбан» установили новый трансформатор. Ведутся пуско-наладочные работы. В связи с этим перебои и временные неудобства с электричеством могут наблюдаться в следующих махаллях:

  • «Новый Ташкент».
  • «Гулзор».
  • «Чукурсой».
  • «Олтинсой».
  • «Бостонабад».
  • «Истикбол».
  • «Шодиена».
  • «Чимбай».
  • «Кичкирик».
  • «Ахил».
  • «Элпарвар».
  • «Моярик».
  • «Пахта».
  • «Табассум».
  • «Галаба».
  • «Тепагузар».
  • «Беруни».
  • «Исламабад».

Напомним, что до 18:00 в двух махаллях Алмазара не будет газа.


энергетика