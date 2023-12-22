Почти 20 махаллей в одном из районов Ташкента остались без света

По информации компании «Региональные электрические сети», сегодня на подстанции «Сагбан» установили новый трансформатор. Ведутся пуско-наладочные работы. В связи с этим перебои и временные неудобства с электричеством могут наблюдаться в следующих махаллях:
- «Новый Ташкент».
- «Гулзор».
- «Чукурсой».
- «Олтинсой».
- «Бостонабад».
- «Истикбол».
- «Шодиена».
- «Чимбай».
- «Кичкирик».
- «Ахил».
- «Элпарвар».
- «Моярик».
- «Пахта».
- «Табассум».
- «Галаба».
- «Тепагузар».
- «Беруни».
- «Исламабад».
Напомним, что до 18:00 в двух махаллях Алмазара не будет газа.