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Авторы сериала «Слово пацана» поблагодарили Волгоград

В титрах к финальной серии сериала выразили благодарность Волгограду.
Слово Пацана
Источник: РИА "Новости"

Накануне вышла финальная серия первого сезона нашумевшего сериала «Слово пацана». Пока нет подтверждений, будет ли продолжение проекта режиссера Жоры Крыжовникова. В титрах после восьмой серии была выражена благодарность всем, кто принял участие в создании сериала. Были отмечены целые города, в том числе Волгоград, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Волгоград поблагодарили за проведение кастинга вместе с Пермью, Омском, Москвой, Санкт-Петербургом и Ярославлем.

Напомним, в начале декабря в интернете появились объявлении о проведении кастинга в Волгограде для второго сезона сериала «Слово пацана». Однако авторы проекта назвали эти сообщения фейковыми. Пока о съемках продолжения речи не идет.

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