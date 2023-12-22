Авторы сериала «Слово пацана» поблагодарили Волгоград

Накануне вышла финальная серия первого сезона нашумевшего сериала «Слово пацана». Пока нет подтверждений, будет ли продолжение проекта режиссера Жоры Крыжовникова. В титрах после восьмой серии была выражена благодарность всем, кто принял участие в создании сериала. Были отмечены целые города, в том числе Волгоград, сообщает сайт volgograd.kp.ru.