Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Одни предпочитают проводить его дома, в кругу семьи и друзей. Другие наоборот — выбирают путешествия или отдых на природе.
Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку мест в республике, куда можно отправиться на праздничные каникулы и получить море приятных впечатлений.
Амирсой
Среди потрясающих ландшафтов Западного Тянь-Шаня, всего в 85 км от Ташкента, расположен горнолыжный курорт «Амирсой». Отлично подойдет для семейного отдыха. На курорте есть 10 трасс разного уровня сложности, подъемники гондольного, кресельного и конвейерного типов, действует «Лыжная академия» и система скипасс. Можно приобрести тур, либо приехать «дикарем».
Стоимость новогодних туров варьируется от $800 до $4,5 тысяч.
Чарвакские пирамиды
Три больших пирамиды расположены на левом берегу водохранилища Чарвак, образованного в ущелье Тянь-Шанских гор, водами рек Пскент, Коксу и Чаткал. Хорошее место для оздоровительных прогулок и любования прекрасными видами. Для гостей предусмотрены развлекательные праздничные программы, мастер-классы для детей и взрослых, также имеются боулинг и бассейн.
Ценовой диапазон — от 4 до 17 млн сумов (зависит от количества человек и комфортабельности номеров).
Заамин
Отдых заснеженных горах Заамина станет не только веселым, но и полезным для здоровья. Не зря санатории этой местности пользуются огромной популярностью даже у иностранных туристов. Помимо праздничного шоу, гостей ждут конкурсы, аниматоры, а желающие могут также покататься на «ватрушках».
В среднем, стоимость тура на одного человека — около 3 млн сумов. Есть вариант поездки «дикарем», однако в этом случае лучше бронировать отель заранее.
Ходжикент
Пансионат в Ходжикенте находится в Угам-Чаткальской природоохранной зоне, что открывает перед гостями пейзажи невероятной красоты. На Новый год здесь планируют музыкальный концерт, шоу фокусника, розыгрыши и призы.
Стоимость поездки не превысит 2 млн сумов.
Турбаза Янгиабад
Зона отдыха Чаткальского заповедника — замечательный вариант для спокойного и размеренного отдыха. Живописные виды, чистый воздух, заснеженные холмы позволят оторваться от городской суеты. Желающие могут покататься на лыжах или сходить в поход по окрестностям.
Стоимость проживания — 400 тыс. сумов на человека.
Тур «Новогодние жемчужины Узбекистана»
Участники тура посетят достопримечательности древних городов Узбекистана: архитектурные сооружения эпохи Тимуридов в Самарканде, сохранившийся в первозданном виде средневековый внутренний город Хивы, старинные медресе и мечети в Бухаре. А для встречи Нового года будет организована праздничная шоу-программа.
Цена на одного человека — $865.
Тур «Новогодняя ночь в Самарканде»
Уникальная возможность встретить Новый год в самом сердце Шелкового пути. Участников ждет экскурсия по Самарканду с опытным гидом, вкусный ужин в ресторане в новогоднюю ночь, а также кулинарный мастер-класс в первый день наступившего года.
Стоимость тура на одного человека — $580.