Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане

Отдых заснеженных горах Заамина станет не только веселым, но и полезным для здоровья. Не зря санатории этой местности пользуются огромной популярностью даже у иностранных туристов. Помимо праздничного шоу, гостей ждут конкурсы, аниматоры, а желающие могут также покататься на «ватрушках».