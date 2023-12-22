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Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане

Список интересных мест и туров для запоминающихся новогодних каникул.
Источник: Sputnik.uz

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Одни предпочитают проводить его дома, в кругу семьи и друзей. Другие наоборот — выбирают путешествия или отдых на природе.

Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку мест в республике, куда можно отправиться на праздничные каникулы и получить море приятных впечатлений.

Амирсой

Среди потрясающих ландшафтов Западного Тянь-Шаня, всего в 85 км от Ташкента, расположен горнолыжный курорт «Амирсой». Отлично подойдет для семейного отдыха. На курорте есть 10 трасс разного уровня сложности, подъемники гондольного, кресельного и конвейерного типов, действует «Лыжная академия» и система скипасс. Можно приобрести тур, либо приехать «дикарем».

Стоимость новогодних туров варьируется от $800 до $4,5 тысяч.

Чарвакские пирамиды

Три больших пирамиды расположены на левом берегу водохранилища Чарвак, образованного в ущелье Тянь-Шанских гор, водами рек Пскент, Коксу и Чаткал. Хорошее место для оздоровительных прогулок и любования прекрасными видами. Для гостей предусмотрены развлекательные праздничные программы, мастер-классы для детей и взрослых, также имеются боулинг и бассейн.

Ценовой диапазон — от 4 до 17 млн сумов (зависит от количества человек и комфортабельности номеров).

Заамин

Отдых заснеженных горах Заамина станет не только веселым, но и полезным для здоровья. Не зря санатории этой местности пользуются огромной популярностью даже у иностранных туристов. Помимо праздничного шоу, гостей ждут конкурсы, аниматоры, а желающие могут также покататься на «ватрушках».

В среднем, стоимость тура на одного человека — около 3 млн сумов. Есть вариант поездки «дикарем», однако в этом случае лучше бронировать отель заранее.

Ходжикент

Пансионат в Ходжикенте находится в Угам-Чаткальской природоохранной зоне, что открывает перед гостями пейзажи невероятной красоты. На Новый год здесь планируют музыкальный концерт, шоу фокусника, розыгрыши и призы.

Стоимость поездки не превысит 2 млн сумов.

Турбаза Янгиабад

Зона отдыха Чаткальского заповедника — замечательный вариант для спокойного и размеренного отдыха. Живописные виды, чистый воздух, заснеженные холмы позволят оторваться от городской суеты. Желающие могут покататься на лыжах или сходить в поход по окрестностям.

Стоимость проживания — 400 тыс. сумов на человека.

Тур «Новогодние жемчужины Узбекистана»

Участники тура посетят достопримечательности древних городов Узбекистана: архитектурные сооружения эпохи Тимуридов в Самарканде, сохранившийся в первозданном виде средневековый внутренний город Хивы, старинные медресе и мечети в Бухаре. А для встречи Нового года будет организована праздничная шоу-программа.

Цена на одного человека — $865.

Тур «Новогодняя ночь в Самарканде»

Уникальная возможность встретить Новый год в самом сердце Шелкового пути. Участников ждет экскурсия по Самарканду с опытным гидом, вкусный ужин в ресторане в новогоднюю ночь, а также кулинарный мастер-класс в первый день наступившего года.

Стоимость тура на одного человека — $580.

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