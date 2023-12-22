В выходные в Хабаровском крае постепенно начнёт теплеть

— В предстоящие выходные в Хабаровском крае начнет понемногу теплеть, погода сохранится без существенных осадков, ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, местами 9−14. Предстоящая ночь будет еще холодная, как и прошлая, температурный фон — 33…-38 градусов, днем −21…-26, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — А вот в воскресенье будет уже гораздо лучше, ночью столбик термометра опустится до — 28…-33, днем до — 15 градусов.