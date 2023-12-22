В выходные в Хабаровском крае постепенно начнёт теплеть

Кажется, Хабаровский край пережил аномальные декабрьские морозы. Они были с очень низкими температурами, сильным ветром и довольно продолжительными по времени.
— В предстоящие выходные в Хабаровском крае начнет понемногу теплеть, погода сохранится без существенных осадков, ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, местами 9−14. Предстоящая ночь будет еще холодная, как и прошлая, температурный фон — 33…-38 градусов, днем −21…-26, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — А вот в воскресенье будет уже гораздо лучше, ночью столбик термометра опустится до — 28…-33, днем до — 15 градусов.
— Тенденция на потепление сохранится и на следующей неделе, температурный фон в Хабаровске до середины недели ночью −24…-28 градусов, днем −13…-16 градусов, в конце недели может стать еще теплее, ночью −16…-21, днем −8…-12, — сообщил Никита Перерва. — Существенных осадков до нового года синоптики не прогнозируют, лишь на юге края 25 декабря местами пройдет небольшой снег.
Мученика Мину, чей день отмечается 23 декабря, почитали в старые времена как целителя от глазных болезней. Люди верили, что он не только дает физическое здоровье, но и убирает пелену с глаз, которая мешает отличить добро от зла, правду от лжи.