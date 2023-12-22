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В выходные в Хабаровском крае постепенно начнёт теплеть

На юге региона ожидается совсем новогодняя погода.
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 74% 768 мм рт. ст. +4°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Кажется, Хабаровский край пережил аномальные декабрьские морозы. Они были с очень низкими температурами, сильным ветром и довольно продолжительными по времени.

 — В предстоящие выходные в Хабаровском крае начнет понемногу теплеть, погода сохранится без существенных осадков, ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, местами 9−14. Предстоящая ночь будет еще холодная, как и прошлая, температурный фон — 33…-38 градусов, днем −21…-26, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — А вот в воскресенье будет уже гораздо лучше, ночью столбик термометра опустится до — 28…-33, днем до — 15 градусов.

В Хабаровске тоже осадков не ожидается, будет ощущаться слабый ветер, в ночь на субботу в краевом центре все еще −34…-36 градусов, днем −24…-26, в воскресенье ночью потеплеет до- 29, днем до −16…-18 градусов.

— Тенденция на потепление сохранится и на следующей неделе, температурный фон в Хабаровске до середины недели ночью −24…-28 градусов, днем −13…-16 градусов, в конце недели может стать еще теплее, ночью −16…-21, днем −8…-12, — сообщил Никита Перерва. — Существенных осадков до нового года синоптики не прогнозируют, лишь на юге края 25 декабря местами пройдет небольшой снег.

Мученика Мину, чей день отмечается 23 декабря, почитали в старые времена как целителя от глазных болезней. Люди верили, что он не только дает физическое здоровье, но и убирает пелену с глаз, которая мешает отличить добро от зла, правду от лжи.