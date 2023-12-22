Предприимчивые приморцы придумали новый способ заработать

Жить в такой палатке, по заверению организаторов услуги, можно в режиме 24/7 и даже арендовать её на Новогоднюю ночь. Сутки экзотического морозного отдыха обойдутся в 6 тысяч рублей, но можно заказать палатку только на дневное или ночное время, что будет дешевле.