Предприимчивые приморцы придумали новый способ заработать

В Приморье появился новый вид бизнеса. Для тех, кто готов проводить на зимней рыбалке целые дни и ночи, нынче предлагается новый сервис — теплые шестигранные палатки на льду. Об этом написал телеграм-канал «Город В».
Сообщается, что палатки уже установлены в бухте Мелководная и, что называется, укомплектованы «под ключ». Внутри есть дровяные печки и дизель-генератор — тепло и свет. Найдётся минимум самой необходимой мебели — стулья и стол. Для приготовления еды послужит газовая печка. Имеется посуда, чайник и ящики под рыбу. Для большей безопасности предусмотрели даже датчики угарного газа!
Жить в такой палатке, по заверению организаторов услуги, можно в режиме 24/7 и даже арендовать её на Новогоднюю ночь. Сутки экзотического морозного отдыха обойдутся в 6 тысяч рублей, но можно заказать палатку только на дневное или ночное время, что будет дешевле.
Напомним, что в Приморье до 31 декабря продолжает действовать запрет выхода на лёд. Однако 20 декабря на сайте мэрии Владивостока появилось новое постановление, согласно которому местным жителям можно посещать водные объекты мелких бухт. Постановление касается Углового залива, полуострова Песчаный, бухт Воевода и Новик острова Русского, района железнодорожных станций «Санаторная», «Океанская», бухты Песчаной и той самой бухты Мелководной, где стоят упомянутые выше палатки.