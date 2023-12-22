Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала приговор по третьему делу

Адвокат бизнесмена Анатолия Быкова обжаловал приговор, который вынесли его подзащитному. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Анатолий Быков/Новости».
Защита обжаловала приговор, который был вынесен Кировским районным судом Красноярска по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Бизнесмен и политик обвинялся в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. Приговор был озвучен 11 декабря. Быкову назначили 12 лет лишения свободы по этому делу, а окончательно он получил 20 лет колонии строгого режима. Также в пользу дочери убитого ему предстоит выплатить 7 млн рублей.
Адвокат Алексей Прохоров, который занимается защитой Анатолия Петровича, полагает, что обжалование будет рассмотрено уже в следующем году, ориентировочно в феврале-марте 2024 года.
Добавим, что фактически Анатолий Быков выйдет из колонии не через 20 лет, а несколько раньше.